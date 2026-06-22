El “Ángel de la Paz” vuela alto una vez más en Parx Racing.

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El hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, programó una cartelera de nueve carreras sin corte selectivo, en la cual el jockey venezolano Ángel Alciro Castillo destaca con su maestría sobre los finos de carreras tras visitar el parque de vencedores.

Ángel Castillo suma una vez más

El “Ángel de la Paz”, Ciro Castillo, sumó otro destacado logro para su carrera profesional dentro de los Estados Unidos. Castillo firmó par de compromisos en la jornada. En la primera y novena carrera. Con su primera monta, Amy Mule para el entrenador Félix Flores-Coba visitó el parque de vencedores por un Claiming de $18,000 en distancia de 1,600 metros.

Castillo, desde la partida, se ubicó detrás del pelotón pegado al riel, mientras que Creme Caramel marcaba el paso de la carrera. Al promediar la mitad de la carrera, Amy Mule, bajo el control de Castillo, comenzó su avance para mejorar desde el fondo. En la mitad de la recta, Castillo avanza con fuerza para apoderarse de la delantera y dejar en el segundo puesto a Waitwaitdonttellme, que había tomado el control en el tope de la recta final.

Amy Mule es una hija de Army Mule, que suma su sexta victoria en campaña de 39 actuaciones. Para Castillo, esta fue su victoria 15 de la temporada y 1,043 de por vida. Para la presente jornada, a Ángel le toca guiar a Traffic Master para Dee Curry en un claiming de 26 mil dólares en distancia de 1,664 metros.