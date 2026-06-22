La tercera parte: Splendora vs Immersive ahora se enfrentan en el Fleur de Lis Stakes (G2)

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El hipódromo de Churchill Downs está cerca de ver culminar otro meeting en su óvalo. Este fin de semana se cumplirá la última semana de lo que se conoce como el Summer Showdown, el cual para el sábado 27 de junio tiene una programación de 12 carreras con seis Stakes. Cuatro de ellos serán de grado, y el primero será el Fleur de Lis Stakes (G2) para yeguas de cuatro y más años.

Estados Unidos: Splendora vs. Immersive ahora se enfrentan en el Fleur de Lis Stakes (G2)

De las 12 carreras programadas para la jornada de competencias del sábado en el mítico Churchill Downs, la primera selectiva de grado se disputará en la séptima prueba sabatina. Con hora de partida a las 3:52 de la tarde, el óvalo recibirá una nueva edición del Fleur de Lis Stakes (G2), con una bolsa de $500.000 para yeguas de cuatro y más años.

La carrera, en distancia de 1.800 metros en arena, será el tercer capítulo del duelo entre las ganadoras de pruebas de la Breeders’ Cup: Splendora, de cinco años, presentada por el afamado Bob Baffert con la monta del francés Flavien Prat; e Immersive, la cuatroañera pensionada de Chad Brown bajo la conducción del astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

La ventaja en los dos duelos anteriores la tiene Splendora, tras ganar el Shawnee Stakes (G2) en el mismo óvalo el pasado 30 de mayo del año en curso, donde la escoltó la pupila de Chad Brown.

El careo previo ocurrió en el Derby City Distaff, donde la que obtuvo mejor resultado fue Immersive al finalizar segunda, mientras que Splendora terminó cuarta. Ahora irán a su tercer duelo seguido en el mismo recinto hípico. La prueba sirve como antesala en el marco del programa Win and You’re In (Ganas y Estás Dentro) de la Breeders’ Cup, por lo que otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Distaff (G1) de $2 millones en premios.

La nómina la completan Regaled con Tyler Gaffalione en la silla, In Just My Heel con Keith Asmussen y Shred the Gnard con el panameño Luis Sáez en las riendas.