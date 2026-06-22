Cornucopian por su tercera prueba de grado del año en el Bango Stakes (G3) de Churchill Downs

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El talentoso ejemplar Cornucopian, entrenado por el miembro del Salón de la Fama Bob Baffert, buscará consolidar su excelente temporada norteamericana al disputar su cuarta carrera de grado y quinta del año en la 16.ª edición del Bango Stakes (G3). El compromiso de $275,000 en premios se celebrará en la pista de arena de Churchill Downs sobre una distancia de 6 1/2 furlongs (1,300 metros en arena).

Estados Unidos: Cornucopian por su tercera prueba de grado del año en el Bango Stakes (G3)

El hijo de Into Mischief llega en un estado de forma excepcional. Registra triunfos contundentes en el San Carlos Stakes (G3) en Santa Anita Park y, más recientemente, una sólida victoria por 1 1/4 cuerpos en el Aristides Stakes (G3) precisamente sobre esta pista.

Su principal escollo en la competencia será el veloz Dr. Venkman, conducido por Joel Rosario, que hará su debut como purasangre de 6 años tras cerrar el periodo previo con un tercer lugar en la prestigiosa Breeders' Cup Sprint. El jinete Flavien Prat estará a bordo de Cornucopian partiendo desde el puesto de pista 2.

El Bango Stakes se disputará como la novena carrera de la histórica cartelera del sábado de la mano de la jornada del Stephen Foster Stakes (G1), con una hora programada de salida a las 4:58 p.m. hora del este de Estados Unidos y Venezuela.

Nómina Oficial de Competidores

A continuación se detalla el listado completo y las posiciones de salida definitivas provistas por los registros oficiales de Equibase