Just Banking por su segunda selectiva del año en el Anchorage Stakes de Churchill Downs

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El día sábado 27 de junio del año en curso será una jornada de fiesta en el hipódromo de Churchill, al celebrarse la penúltima programación del Summer Showdown que finalizará con la jornada de carreras del domingo en el mítico óvalo de Kentucky.

Estados Unidos: Just Banking por su segundo Stakes del año en el Anchorage Stakes

La jornada de carreras en el Twins Spire de Churchill Downs comenzará a partir de las 12.45 del mediodía, y la primera selectiva de la jornada se correrá en la quinta prueba de 12 que se van a realizar esa tarde-noche.

La primera prueba selectiva del sábado será el Anchorage Stakes de $275.000 reservado para yeguas de cuatro y más años, las cuales van a correr una distancia de 1.800 metros (grama) y han sido inscritas un total de diez purasangres hembras.

La nómina tiene la presencia de la ganadora de (G3) Just Banking, pensionada de Ian Wilkes, con la monta del puertorriqueño Cristian Torres para los colores de la familia Schwarz, la hija de Arrogate en Spanish Star por Blame, tiene campaña de una victoria en tres presentaciones en el año hasta los momentos con poco más de $100.000 en dinero producido.

Como posible rival, se presenta la corredora selectiva y de grado, Pin Up Betty, del trainer Michael Maker con la monta del astro francés Flavien Prat para los colores del Three Diamonds Farm. El resto de la nómina la completan: Warming (KY) con John Velazquez, Unmerited Favor y Florent Geroux, Way to Be Marie y Luis Sáez en la silla, Settling Storm con Martín García con las riendas, Tirupati y Tyler Gaffalione en las riendas, Footnote, Vive Veuve y Stylish Sue con Irad y José Ortiz respectivamente.