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Ka Ying Rising asoma para correr en Royal Ascot el próximo año

Sus conexiones así lo afirman

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Darwin Dumont
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 03:26 pm
Ka Ying Rising asoma para correr en Royal Ascot el próximo año
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El mejor caballo velocista del mundo según los premios Longines, Ka Ying Rising, se prepara para su siguiente incursión que sirva de preparación para lo que podría ser su actuación en la Royal Ascot del próximo año, así lo confirman sus conexiones.

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Ka Ying Rising en Royal Ascot

Ka Ying Rising es un castrado nacido en Nueva Zelanda y entrenado en Hong Kong por David Hayes, que es considerado uno de los mejores velocistas del mundo, rompió el histórico récord del caballo Silent Witness al lograr una racha de victorias sin precedentes, y que extendió su impresionante período a 20 victorias consecutivas.

Ka Ying Rising, se prepara para participar por segunda vez en el prestigioso Everest en Royal Randwick, Australia, tras medirse el año anterior con la élite global en esta carrera, que ha sido la hazaña internacional más destacada en su carrera. 

Según fuentes de alto rango del hipódromo, David Hayes se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que la superestrella de Hong Kong, Ka Ying Rising, corra en Royal Ascot el próximo año.

El Chairman's Sprint Prize, fue la última carrera y triunfo del hijo de Shamexpress (NZ) en Missy Moo (NZ), por Per Incanto, que significó la número 21 en campaña general de 23 actuaciones y el noveno a nivel de Grupo 1. Totaliza más de HK$153,571,900 (Aprox. US$19.6 millones)

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