¡Agárrenlos que se escapan! Ejemplares huyen tras accidente con el remolque que los transportaban

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Este lunes en horas de la noche se pudo conocer que dos ejemplares resultaron ilesos tras un accidente con un remolque que se había soltado en una carretera de Louisville. Ambos pura sangre de carreras se escaparon en la I-264 después de que el remolque de Kenny McPeek fuera embestido por detrás.

Se escaparon dos ejemplares

La reportera Chelsea Hackbarth y Lillian Davis, informaron en la página de Paulick Report, que cinco caballos pura sangre entrenados por Kenny McPeek resultaron ilesos tras un accidente con un remolque en la I-264 en Louisville, Kentucky, el lunes 22 de junio. Dos de los caballos se escaparon durante el incidente; uno fue atrapado por un mozo de cuadra y el otro por transeúntes.

Según informó inicialmente WLKY, alrededor de las 14:20, un remolque que transportaba caballos y la cabina de un camión chocaron en la autopista Watterson. El remolque se dirigía desde Churchill Downs a Keeneland, en Lexington. El accidente fue retirado a las 16:00, informó WLKY.

“El remolque para caballos estaba prácticamente estacionado, o parado, en la carretera Watterson”, declaró el entrenador Kenny McPeek al Paulick Report. “Un camión nos chocó por detrás y, en el proceso, dos caballos se escaparon del remolque. No tenemos ni idea de cómo lo hicieron. Por suerte, nadie resultó gravemente herido, solo un par de rasguños superficiales en una potranca, pero nada más”.

Según WLKY, Meredith Kennard Park fue la transeúnte que atrapó al segundo caballo.

“Iba conduciendo por la carretera 264 y vi un caballo sin cabestro ni vendas en las patas trotando en sentido contrario al tráfico”, declaró Park a WLKY . “Me orillé de inmediato y salté la barrera para intentar alcanzar al caballo”.