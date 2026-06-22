Este es el destino de los terrenos de Aqueduct, New York tras el cierre de sus puertas

Suscríbete a nuestros canales

Un año para el recuerdo quedará en la memoria a todos los turfisticos que hacen campaña en el hipódromo de Aqueduct, New York, en la presente temporada. Entre nostalgia, recuerdos y grandes carreras se despide el gigante “The Big A”. Para el sábado 27 y el domingo 28 de junio, Aqueduct tendrá las dos últimas carteleras de una historia que comenzó el 27 de septiembre de 1894.

Finaliza Aqueduct con el meeting Belmont at the Big A

Las razones principales de este cambio es la consolidación en Belmont Park. La New York Racing Association (NYRA) está centralizando todas sus operaciones de carreras del área de Nueva York en el nuevo y remodelado Belmont Park.

Los terrenos de Aqueduct, serán destinados a otros desarrollos comerciales y la expansión del casino Resorts World, que ya opera en el sitio. Al mudarse a Belmont Park, la carrera pasará de correrse en dos curvas (como ocurre en Aqueduct) a ser de una sola curva, debido a la gran extensión de 1.5 millas del óvalo de Belmont.

El cierre de Aqueduct Racetrack y la mudanza definitiva del Wood Memorial Stakes G2 marcan uno de los cambios más significativos en la hípica de Nueva York en los últimos 50 años. La New York Racing Association (NYRA) ha decidido concentrar toda su actividad hípica de la zona baja del estado en un solo recinto de clase mundial.

El nuevo Belmont Park contará con una pista sintética (Tapeta) diseñada para mejorar la seguridad de los ejemplares y permitir carreras durante todo el invierno sin las interrupciones causadas por el clima extremo que afectaban a Aqueduct.

Mantener dos hipódromos a menos de 15 km de distancia es económicamente insostenible para el estado. Centralizar las operaciones en Belmont permite a la NYRA modernizar sus instalaciones de entrenamiento y establos bajo un mismo techo.

Rumbo a Belmont Park

El hipódromo de Queens, apodado "The Big A", no cerrará inmediatamente después del Wood Memorial, pero este será su último gran evento de "estrellas". La fecha oficial del cierre definitivo es el domingo 28 de junio de 2026. Durante todo el mes de junio se realizarán eventos de despedida para honrar el legado del hipódromo, que ha funcionado desde 1894.

El Futuro del Terreno de Aqueduct Una vez que la NYRA devuelva el contrato de arrendamiento al estado de Nueva York, las más de 40 hectáreas de terreno en South Ozone Park serán transformadas. El Resorts World New York City planea una expansión masiva para convertirse en un casino de servicio completo con hotel y centro de convenciones. Además, el gobierno estatal ha indicado que el sitio se utilizará para crear nuevas viviendas y espacios comerciales que beneficien a la comunidad local de Queens.