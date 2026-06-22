Aqueduct cierra esta semana con cinco jornadas hípicas en Nueva York

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A partir de esta semana, la nostalgia invadirá las tribunas del histórico Hipódromo de Aqueduct. El mítico óvalo de Nueva York cumplirá su última semana de actividades oficiales tras acumular 132 años de rica tradición hípica desde su fundación en 1894. La afición presenciará las últimas cinco jornadas de carreras antes de la esperada inauguración del moderno y renovado Belmont Park.

Estados Unidos: Aqueduct cierra esta semana con cuatro jornadas hípicas

La jornada inicial de esta despedida histórica arrancará el próximo miércoles 24 de junio con un programa de ocho atractivas competencias selectas. Los eventos de mayor relevancia económica e institucional corresponderán a un par de pruebas de Maiden Special Weight con una bolsa de $85.000 cada una. Estas importantes carreras ocuparán el primer y séptimo turno de la cartelera del día de forma respectiva.

Seguidamente, el jueves 25 de junio el óvalo neoyorquino presentará una atractiva agenda compuesta por nueve competencias desde la 1:10 de la tarde. La acción sobre la pista iniciará con un Maiden Special de $60.000 en la tradicional distancia de una milla sobre el césped. Por su parte, el plato fuerte llegará en la quinta carrera con otro Maiden Special Weight de $85.000 en 1.900 metros de grama.

La jornada hípica del viernes 26 de junio representará la penúltima cartilla oficial de carreras en el emblemático recinto del Bronx. Esta reunión de purasangres constará de 11 competencias de alto nivel, donde la afición centrará su atención en la octava prueba del orden oficial. En ese turno se disputará el prestigioso Ashley T. Cole Stakes con un premio global de $150.000 en un recorrido de 1.200 metros sobre la superficie de césped.

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) reservó los detalles de la jornada de clausura para el sábado 27 y domingo 28 de junio para un anuncio posterior. Dicha programación final bajará el telón hípico del legendario óvalo de manera definitiva con la disputa de múltiples compromisos de tipo Stakes. El evento marcará el fin de una era dorada para el turf estadounidense antes de la migración definitiva de sus operaciones.