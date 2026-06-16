Luego de Demian, se vienen nuevos millonarios hijos de Flightline que se preparan para debutar en Japón

El pasado fin de semana debutaron los primeros hijos del campeón invicto Flightline. Greenwell, lo hizo el viernes en Churchill Downs con un segundo puesto, siendo este en hacerlo mundialmente. El sábado le tocó a Demian, que logró una fascinante victoria en Tokio, y el domingo una potra de nombre House Boat Party, que arribó tercera en Chuchirll Downs.
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Hijos de Flightline a debutar en Japón
Además de la primera generación de Flightline, otros ocho potros de dos años están registrados para competir en la Asociación Japonesa de Carreras de Caballos (JRHA). Cinco de ellos son de origen japonés y tres fueron adquiridos en la subasta JRHA Select Sale.
- Shonan Galleon, criado por Northern Farm de Katsumi Yoshida, es hijo de Tan Gritona, ganadora del Gran Premio de Potrancas (G1) de 2022, la primera etapa de la Triple Corona Argentina de Potrancas. Fue adquirido por Tetsuhide Kunimoto por 210.000.000 de yenes (aproximadamente 1,3 millones de dólares estadounidenses) durante la sesión de potros de 2024 de la JRHA Select Sale.
- All City King, que también fue criado por Northern Farm, es hijo de Selflessly, que ganó el Miss Grillo Stakes (G2T) de 2019 y el Lake George Stakes (G3T) de 2020. Fue comprado por Susumu Fujita en la sesión de potros de un año de la JRHA Select Sale en 2025 por ¥190.000.000 (aproximadamente US$1,28 millones).
- Realize Avion, criado por la granja Oiwake de Haruya Yoshida, hijo de Bated Breath, ganadora del Edgewood Stakes (G2T) de 2021, fue comprado por Haruya Yoshida por 750,000 dólares en la subasta de cría de Keeneland de noviembre de 2022.
- El potro hijo de Flightline fue comprado por Yosuke Imafuku en la sesión de potros de un año de la subasta JRHA Select Sale de 2025 por 180.000.000 de yenes (aproximadamente 1,22 millones de dólares estadounidenses).
- Frau Eva: Una de las potrancas registradas en Japón que afina detalles para su estreno en las pistas.
- Initial Point: Otra prometedora potranca de la misma generación que se encuentra en los establos japoneses listos para la temporada de dosañeros.