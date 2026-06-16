Luego de Demian, se vienen nuevos millonarios hijos de Flightline que se preparan para debutar en Japón

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El pasado fin de semana debutaron los primeros hijos del campeón invicto Flightline. Greenwell, lo hizo el viernes en Churchill Downs con un segundo puesto, siendo este en hacerlo mundialmente. El sábado le tocó a Demian, que logró una fascinante victoria en Tokio, y el domingo una potra de nombre House Boat Party, que arribó tercera en Chuchirll Downs.

Hijos de Flightline a debutar en Japón

Además de la primera generación de Flightline, otros ocho potros de dos años están registrados para competir en la Asociación Japonesa de Carreras de Caballos (JRHA). Cinco de ellos son de origen japonés y tres fueron adquiridos en la subasta JRHA Select Sale.