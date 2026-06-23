Saratoga rendirá homenaje póstumo a los caballos fallecidos en el trágico incendio

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La semana pasada, el mundo del hipismo sufrió una grave tragedia debido a un voraz incendio en una de las caballerizas del Saratoga Casino Hotel. El siniestro provocó el lamentable fallecimiento oficial de 17 ejemplares purasangres exclusivos de carreras de arnés.

Monumento permanente y sepultura con dignidad

Los caballos recibieron sepultura en espacios individuales durante un acto privado en los terrenos del Saratoga Casino Hotel la mañana del miércoles 17 de junio. Para garantizar su memoria colectiva, las autoridades del recinto instalarán un monumento permanente con los nombres de los 17 ejemplares, como tributo al impacto y legado que dejaron en la comunidad del trote.

El servicio póstumo oficial quedó pautado para el domingo 28 de junio a partir de las 10:45 de la mañana en el Círculo de Ganadores del Hipódromo de Saratoga Casino Hotel. La ceremonia tendrá carácter público, por lo que la invitación se extiende a todos los miembros del sector: propietarios de caballos, entrenadores, jockeys, cuidadores y aficionados en general.

«Cada uno de estos caballos tenía una historia única y un lugar especial en los corazones de quienes los cuidaban», afirmó Henry Westbrook Jr., presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Trote de Saratoga. «Al darles sepultura con dignidad y crear un monumento permanente en su honor, esperamos preservar su recuerdo para las generaciones venideras».

Lista de ejemplares homenajeados en el servicio conmemorativo

Los 17 purasangres que recibirán el tributo de la comunidad hípica son:

Arlanda

Conquest As

Crazy Jet

Five Star Lou

Free Willy Hanover

Gimlet Hanover

Influencer

Lyons Dukey

Muscle Dynasty

Our Father Lindy

Perfect Bang

Quite Like Me

Race Me Bombshell

Shalamar Hanover

Trackstar

Tropical Cyclone

Red