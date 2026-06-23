Hipismo

Saratoga rendirá homenaje póstumo a los caballos fallecidos en el trágico incendio

Los actos conmemorativos se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de junio en el círculo de ganadores del recinto de carreras de arnés

Por

Saúl García
Martes, 23 de junio de 2026 a las 12:29 pm
Saratoga rendirá homenaje póstumo a los caballos fallecidos en el trágico incendio
Sarotoga Casino Hotel
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La semana pasada, el mundo del hipismo sufrió una grave tragedia debido a un voraz incendio en una de las caballerizas del Saratoga Casino Hotel. El siniestro provocó el lamentable fallecimiento oficial de 17 ejemplares purasangres exclusivos de carreras de arnés.

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Monumento permanente y sepultura con dignidad

Los caballos recibieron sepultura en espacios individuales durante un acto privado en los terrenos del Saratoga Casino Hotel la mañana del miércoles 17 de junio. Para garantizar su memoria colectiva, las autoridades del recinto instalarán un monumento permanente con los nombres de los 17 ejemplares, como tributo al impacto y legado que dejaron en la comunidad del trote.

El servicio póstumo oficial quedó pautado para el domingo 28 de junio a partir de las 10:45 de la mañana en el Círculo de Ganadores del Hipódromo de Saratoga Casino Hotel. La ceremonia tendrá carácter público, por lo que la invitación se extiende a todos los miembros del sector: propietarios de caballos, entrenadores, jockeys, cuidadores y aficionados en general.

«Cada uno de estos caballos tenía una historia única y un lugar especial en los corazones de quienes los cuidaban», afirmó Henry Westbrook Jr., presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Trote de Saratoga. «Al darles sepultura con dignidad y crear un monumento permanente en su honor, esperamos preservar su recuerdo para las generaciones venideras».

Lista de ejemplares homenajeados en el servicio conmemorativo

Los 17 purasangres que recibirán el tributo de la comunidad hípica son:

  • Arlanda
  • Conquest As
  • Crazy Jet
  • Five Star Lou
  • Free Willy Hanover
  • Gimlet Hanover
  • Influencer
  • Lyons Dukey
  • Muscle Dynasty
  • Our Father Lindy
  • Perfect Bang
  • Quite Like Me
  • Race Me Bombshell
  • Shalamar Hanover
  • Trackstar
  • Tropical Cyclone

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