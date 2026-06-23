Conoce al país de Asia que le aprueban su primera carrera de Grupo 1

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El hipismo de Baréin celebra un hito histórico tras el anuncio de la promoción del Bahrain International Trophy al estatus de Stakes (G1). Con esta decisión de los comités hípicos internacionales, el evento se consolida como la competencia central de ese país y marca la primera vez que una de sus pruebas alcanza el grado máximo en el turf global.

La séptima edición hará historia en noviembre

El próximo 13 de noviembre se disputará la séptima edición del Bahrain International Trophy. Será la primera ocasión bajo el prestigioso sello de Grupo 1, un logro inédito para el deporte hípico de esta nación desde la creación del evento en 2019. Los mejores purasangres del circuito internacional se enfrentarán en una distancia clásica de 1 1/4 millas (2.000 metros) sobre la pista de grama, con una atractiva bolsa de $1.500.000 a repartir.

Desde su origen, Baréin mantiene una estrategia firme para expandir su influencia en el universo de las carreras de caballos. Esta visión incluye el fortalecimiento de su programa nacional, así como fuertes inversiones en Europa mediante el patrocinio de eventos y la compra de ejemplares de élite. En la temporada pasada, el destacado purasangre Royal Champion alzó el trofeo de la edición 2025 y se adjudicó una recompensa de $1.000.000, justo antes de este ascenso de categoría.

El legado de Sir Alex Ferguson y la visión del club

Las ediciones de 2023 y 2024 registraron el dominio absoluto del purasangre Spirit Dancer, un corredor criado y defendido por los colores de la leyenda del fútbol mundial y exentrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson.

El jeque Isa Al Khalifa, presidente del Bahrain Turf Club y reconocido también en los hipódromos europeos como el propietario del campeón Economics, expresó su orgullo ante la noticia: «Cuando creamos el Trofeo Internacional de Baréin, tuvimos siempre la ambición y la convicción de que la carrera crecería hasta convertirse en nuestra primera carrera de Grupo 1. Lograr este objetivo en apenas siete años es fantástico».