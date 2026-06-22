El importado Septarian galopa a sus rivales en el Clásico “Día de los Padres” (G2)

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Dentro de una programación de siete carreras este domingo se disputó la edición 32 del Clásico “Día de los Padres” (G2) con una participación de cinco ejemplares adultos en entre ellas Septarian, que hizo su estreno en el hipódromo Camarero, Puerto Rico, que lució su poder en la recta final para ganar este evento con la monta de Jean Carlos Díaz.

Septarian derrochó clase y poder

Septarian, un importado del Establo Sugar Díaz, hizo su debut este domingo en Puerto Rico y ganó con facilidad el clásico “Día de los Padres” (G2) en el Hipódromo Camarero. Esta victoria del hijo de Protonico de 4 años, apunta a representar a Puerto Rico en la Serie Hípica de Puerto Rico, que se celebrará en diciembre en Camarero, según sus propietarios.

Septarian, costó $145,000 en subasta y llega a Puerto Rico con ocho presentaciones con tres victorias en Estados Unidos entre 2024 y 2026, para la cuadra de Chad Brown y Mott Rilley.

Septarian, montado por Jean Carlos Díaz para la cuadra de José Dan Vélez, se ubicó detrás de la velocidad que impuso su compañero de cuadra, Golden Juan hasta el tope de la recta final cuando atacó en firme para conseguir el triunfo muy cómodo y colocar una ventaja no menor de cuatro largos sobre sus rivales.

Septarian, de esta manera logra su cuarta victoria en nueve presentaciones en campaña general. Primera en Puerto Rico en igual número de actuaciones. Los splits y tiempo final fueron de :25.71 segundos para los 400 metros, :50.58 para los 800 metros y 1:14.38 para los tres cuartos de milla. El ganador cruzó la meta en 1:51.84 para la distancia de 1 1/8 de milla.