Encendido: Paco López gana cinco carreras en fila en este hipódromo de Estados Unidos

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La jornada de carreras de este domingo 21 de junio en el Hipódromo de Monmouth Park presentó una cartelera de ocho selectas competencias hípicas. El jockey profesional mexicano Paco López dictó una auténtica cátedra de conducción al adjudicarse cinco victorias consecutivas sobre la pista de arena y césped. Su extraordinaria actuación incluyó los dos eventos de tipo Stakes programados para la tarde dominical en el óvalo estadounidense.

Estados Unidos: Paco López gana cinco carreras en fila en Monmouth Park

La racha triunfal del ganador del Preakness Stakes (G1) inició formalmente durante el segundo turno de la programación oficial. El fusta azteca cruzó la meta en el primer lugar de un Maiden Special de $19.500 con el ejemplar Waitin'onasunnyday. El pensionado del preparador Carlos Martín detuvo el cronómetro en 1:12.26 para los 1.200 metros en arena y otorgó un dividendo de $4.00 a ganador.

Inmediatamente después se disputó el prestigioso Lady’s Secret Stakes con una atractiva recompensa global de $100.000 para yeguas maduras. El astro mexicano repitió la dosis de éxito sobre los lomos de la velocista Dry Powder, entrenada por Chad Summer. La selectiva corredora dominó la distancia de 1.700 metros en la pista principal con un tiempo oficial de 1:46.21 para abonar un pago mínimo de $2.80 en las taquillas.

La tercera foto consecutiva de la tarde llegó por intermedio de la yegua Lady Hathor en un compromiso de Maiden Claiming. La conducida por López es una pensionada del destacado entrenador venezolano Juan Carlos Ávila que compitió en 1.700 metros sobre el césped. La potranca registró una marca final de 1:45.63 en el cronómetro oficial y reportó dividendos de $3.00 a ganador y $2.10 al place.

El cuarto lauro en fila para el líder de la estadística se concretó en la quinta competencia del orden dominical. Paco López se lució en las riendas del veloz purasangre Grant The Great en un Allowance Optional Claiming de $48.000 de bolsa. El pupilo del preparador Kelly Breen cubrió los 1.200 metros en la pista de arena con un registro de 1:10.03 y pagó un dividendo de $2.40 en las apuestas generales.

La quinta victoria consecutiva del látigo y su segundo Stakes de la reunión dominical ocurrió en la sexta carrera del programa. López conquistó el Get Serious Stakes de $100.000 con el purasangre Governor Sam, bajo la preparación de George Weaver. El rendidor corredor estampó un tiempo oficial de 55.18 segundos en el recorrido de 1.000 metros en césped para firmar una jornada histórica e inolvidable.