Caballos castrados podrán correr la prueba más rica de Europa

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Este martes, ha comenzado con el revuelo desde París, Francia, donde se ha dado a conocer que France Galop, ha aprobado la participación de ejemplares castrados en el histórico Prix L'Arc de Triomphe que se corre en 2.400 metros sobre grama, condicionada para ejemplares de tres años y más edad.

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La Junta de la France Galop, ente que regula el turf de Francia y sus carreras, aprobó este martes 23 de junio, la participación de ejemplares castrados en la prueba más rica de Europa a partir de la edición del próximo año.

La primera edición de la mítica competencia con más de 100 años de historia podría darse luego que sea aprobada por el Comité de Patrón Europeo y dicho cambio sería uno de los cambios más significativos en la historia de la carrera de distancia larga más prestigiosa del mundo y una de las cinco con la bolsa de premios más grande del turf mundial.

El Prix L'Arc de Triomphe (G1) solo es superada en premios por el Everest Stakes Gr1, La Dubai World Cup (G1), La Breeders’ Cup Classic (G1), y la Saudí Cup (G1), y cada año es retransmitida a más de 50 país del todo el mundo.

Nacida en 1920, se corre históricamente en el hipódromo de Paris-Longchamp en Francia en una distancia de 2.400 metros y entrega un premio de 5 millones de Euros, estaba reservada hasta los momentos para purasangres de carreras de tres y más años que no fueran castrados y se corre el primer domingo del mes de octubre de cada año.