Estos son los participantes del Gran Premio Arco de Triunfo en Francia

El emblemático clásico del hipismo francés, el Gran Premio Arco de Triunfo (G1) está a la vuelta de la esquina. El venidero domingo 1 de octubre será la contienda hípica con quince participantes en recorrido de 2.400 metros y premio por repartir de 5.000.0000 de euros ($5.2 millones de dólares), lo que la convierte en la carrera de caballos más importante de Europa.

La última actuación de la yegua Through Seven Seas en Japón el 25 de junio.

La esperanza japonesa en esta oportunidad es la yegua Through Seven Seas. La hija de Dream Journey buscará acabar con la sequía de los ejemplares nipones, que desde aquella intervención del caballo El Condor Pasa en 1998, que todavía es llorada por los aficionados asiáticos. Through Seven Seas perdió en su última actuación contra Equinox, el mejor caballo del mundo en el Takarazuka Kinen (G1) en Hanshin, Japón. En esta oportunidad aparece con un momio de 16/1 en las casas de apuestas.

El favorito de la carrera es el irlandés Ace Impact, Invicto en cinco actuaciones, es ganador en los hipódromos franceses de Chantilly, Deauville, Cagnes-Sur-Mer y Bordeaux Le Buscat. El entrenado por Jean-Claude Rouget se cotiza 5/2.

El triunfo clásico de Hukum en julio en Inglaterra

Hukum, el caballo de seis años propiedad del Shadwell que nació en Irlanda, es el segundo favorito. Su última victoria fue en Ascot en el mes de julio en el King George VI And Queen Elizabeth Stakes (G1) en tiro de 2.400 metros. Está 7/2 como dividendo aproximado.

Esta es la nómina de competidores que se darán cita en el punto de salida. Este jueves será la asignación de los jinetes. El Premio Arco de Triunfo (G1) se disputa desde el año 1920 y solamente tuvo dos interrupciones en los años 1939 y 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial.