Aquí el Best Bet y los Tips para Keeneland 17-04-2024

Inicia una nueva semana de actividades en el corto pero frondoso meeting de primavera de Keeneland y este miércoles 17 de abril se ofrece al público hípico un programa de 8 competencias, programadas para correrse siete de ellas sobre superficie de arena y solo una sobre pista de grama o césped. La jornada tiene un promedio de 9,25 inscritos por carrera y dará inicio a la 1:00 pm.

La carrera de mayor premiación este viernes será la pautada sobre pista de grama, séptima en el orden, Allowance de $110.000 para ejemplares de 4 y más años en distancia de 1800 metros. En la reunión hípica se programó el popular juego del Pick Six, que en Keeneland tiene factor multiplicador mínimo de $1.

El Pick Six del miércoles empieza en la tercera carrera del programa, cuya partida fue fijada a las 2:04 pm. Aquí detallamos nuestros ejemplares seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, cuya selección funciona también para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 2. Kara and Colleen. No lo hizo mal reapareciendo en su nuevo establo. 1. Neon Icon. Ha mejorado en privado y va muy bien montado. Línea Doble.

Cuarta Carrera. 4. Bostontonian. Cuatro veces mejor ejercicio en Keeneland durante el mes de marzo, parece bueno. 2. Jet Sweep Joe. Muy destacados sus dos últimos briseos. 9. Strummin. Buen debut, la experiencia es ventaja. 12. Into Inspiration. Si corre cuidado con este hijo de Into Mischief de la misma gente del ejemplar más cotizado.

Quinta Carrera. 2. Outofnothingatall. Llegó cerca luego de casi um año sin correr y ahora lo monta "el mago". 8. Blenheim Baby. Si se acuerda del debut estará decidiendo. Línea Doble.

Sexta Carrera. 6. Marmalade Skie. Corrió en grupos clasificados de Turfway Park y el jockey la conoce bien. 5. Popperina. Ahora con Gaffalione es indescartable. 3. Crackalacking. Reaparece y tiene como sorprender.

Séptima Carrera. 12. Porquerolles. Luego de un triunfal debut realizó extraordinarios ejercicios en marzo, nos agrada. 1. Weyhill Road.. Sus briseos dicen que está listo para la foto. 11. Horace Mann. Los del establo andan volando. 2. What Say Thee. En su penúltima mostró que tiene con qué ganar.

Octava Carrera. 7. Practical Thought. Mostró gran capacidad en su última presentación en Fair Grounds, repite la monta y parece difícil derrotarlo. Correrá como nuestro Best Bet para este miércoles en Keeneland.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 17 de abril de 2024 en Keeneland:

3a) 1-2

4a) 2-4-9-12

5a) 2-8

6a) 3-5-6

7a) 1-2-11-12

8a) 7