Entrenador venezolano es galardonado en Estados Unidos

El año 2023 fue sin duda uno de muchos logros para el joven y exitoso entrenador de Venezuela José Francisco D´Angelo quien ha conformado junto a su padre Francisco D¨Angelo, también entrenador, un efectivo equipo que muestra una proyección ascendente que ha resultado indetenible cuando inicia su quinto año activo en Estados Unidos.

José Francisco logra en 2023 la casilla 14 a nivel nacional por número de victorias, con 138 triunfos, convirtiéndose a la vez en el primer entrenador venezolano en ganar más de una centena de veces en un año en el país del norte. Ahora el joven profesional se ha hecho acreedor a dos de los premios de la Florida Thoroughbreds Breeders and Owners Association (FTBOA).

La FTBOA entrega cada año a los más destacados profesionales y ejemplares de Florida, los FTBOA Awards. En los galardones correspondientes a la temporada 2023, José Francisco D´Angelo logra par de galardones, uno por número triunfos y otro por lauros selectivos en Florida.

Junto a los logros del entrenador José Francisco D´Angelo, uno de los ejemplares de su establo, Bentornato (Valiant Minister), se llevó el título como Campeón Dosañero 2023 en Florida. Año de logros el 2023 para el entrenador venezolano que finalizó su quinta temporada en Estados Unidos, con una producción de sus presentados por $4.360.214.

José Francisco D´Angelo inicia su campaña regular como entrenador activo en Estados Unidos en agosto de 2019, ya que su primera presentación en en el norte en 2017 fue un segundo puesto en la Copa Velocidad del Caribe con el ejemplar Force Mau (Z Humor). D´Angelo acumula en este año 2024 un total de 45 victorias en 241 actuaciones hasta el 15 de abril, para una efectividad de 18,67%.

José Francisco D´Angelo ha sido ganador de tres stakes en 2024, que incluyen el Sam F. Davis Stakes (Gr. 3) de Tampa Bay Downs con el potro No More Time (Not This Time), que luego arribó en el segundo puesto en el Tampa Bay Derby (G3) con lo cual quedó clasificado al Kentucky Derby (G1), prueba en la que no podrá participar motivado a una lesión el pasado fin de semana.