¡Alerta en la taquilla! Retirado un ejemplar clave que altera por completo el análisis del fin de semana en La Rinconada

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Este domingo 07 de junio, se disputará la reunión 24 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 14 carreras, que incluye una prueba selectiva de Grado I: Clásico “Hipódromo La Rinconada” en la quinta válida del 5y6 nacional en recorrido de 1.600 metros.

En horas de la mañana de este sábado 06 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales, dio a conocer la información de una yegua que iba a participar en la séptima competencia del ciclo no válido, como parte de la programación de la jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 ejemplares

La alazana importada Practical Vale (número 7), pues era una de las participantes para el lote de yeguas nacionales e importados de 5 y más años, ganadores de 2 carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

La nacida y criada en Nueva York, iba a ser conducido por el jinete Robert Capriles y cuenta con el entrenamiento de Rohendy Gámez.

Su última competencia en la pista caraqueña fue el pasado 03 de mayo del presente año, donde logra ganar la carrera con ventaja de un cuerpo y tiempo de 67.4 para el recorrido de 1.100 metros.

Motivo del retiro de Practical Vale (Usa): Segunda Favorita Gaceta Hípica

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la importada Practical Vale (7) es por: Claudicación Miembro Posterior Izquierdo.