Agente de Jaime Lugo dedica este ejemplar para el 5y6 dominical en La Rinconada

Jaime “Pocho” Lugo tendrá un total de 6 montas para la trigésima primera reunión de carreras este domingo 13 de agosto en el hipódromo La Rinconada.

Su agente Moises Cartagena conversó en horas de la tarde con el equipo de Meridiano Web para detallar cada uno de los compromiso de su presentado.

Moises, su presentado Jaime “Pocho” Lugo inicia su compromiso con Lewandowski en la primera prueba ¿Qué nos puedes comentar de este caballo?

-Es un caballo que va subido de grupo, el lote de ganadores 2 y 3. El ejemplar es ganador de 2, pero también es cierto que en esta distancia tiene 2 primeros. Creo que va a ser una muy buena carrera, una competencia bastante aceptable.

El siguiente compromiso de Pocho Lugo es en la cuarta del programa con Max Security ¿Cómo se prepara para esa competencia?

-Mira un caballo que ha mejorado paulatinamente, se mantiene en la cuadra de Rubén Lanz. Va un caballo bastante fuerte como lo es José Enrique, sacando este ejemplar lo demás están parejo, pero pienso que haremos una buena carrera con Max Security.

Jimmy The Great es el siguiente compromiso de su presentado para la primera válida del 5y6 Nacional ¿Qué nos puedes comentar para la afición hípica?

-Jimmy The Great es un potro que tiene un alto concepto. Pienso que es bastante guapo, creo que este grupo él lo va a dominar, me gusta y así se lo voy a dedicar para toda la afición hípica nacional, el ejemplar Jimmy The Great.

Para la tercera válida el jinete zuliano conducirá a Princesa Susej presentada por Ramón García Mosquera ¿Cómo se prepara esta yegua para la válida?

-Es una potra que esperamos bastante mejoría. Ella se ve bien en el trabajo, un lote parejo. Creo que, con un poco de suerte, va a mejorar mucho.

En la cuarta válida Jaime Lugo montará a Amboise presentada por Abraham Campos. Háblanos acerca de está yegua.

-Una hembra que va subida. De verdad que la firmo porque se mantiene bastante bien. Es un lo te bastante parejo. La yegua Explosiva es la que sobresale en el grupo. Creo que sacando está yegua las demás están parejas y pienso que Amboise va a correr bien en esta cuarta válida del juego del 5y6.

Culminamos los compromisos de Jaime “Pocho” Lugo con la quinta válida que montará a la seisañera La Dama ¿Qué nos puedes comentar?

-Le tocó un grupo bastante aceptable, creo que es un grupo bastante parejo, un grupo de 1 y 2. Ella es una de las machas de la carrera junto con Fast Cast y Kubicka. Creo que ellas tres van a decir esta carrera, pero con un poco de suerte nosotros estaremos en el tope del marcador.