Hijo de Tiger Woods debutó en un torneo transmitido por TV

Golf

Sábado 19| 9:53 pm





NUEVA YORK. El tipo con un swoosh en su camisa y una cubierta de cabeza de tigre en su conductor se veía bastante bien.

También lo hizo Tiger Woods.

Charlie Woods, el hijo de 11 años del 15 veces campeón mayor, hizo su debut televisivo nacional el sábado en el Campeonato de la PNC. Y según su papá, jugaba igual que en casa.

No importa que tuviera unas 250 personas siguiéndolo, más de las que su padre lo había visto en el Masters. Charlie giró con confianza su palo antes de los golpes, rápidamente recogió el tee en sus drive e incluso bombeó su puño en el tercer hoyo par 5 con una madera de 3 en 3 pies para el águila.

Terminaron el formato scramble con 10 bajo 62, cuatro tiros detrás de Matt Kuchar y su hijo Cameron.

"Realmente no me importa mi juego", dijo Woods. “Solo me estoy asegurando de que Charlie tenga el mejor momento de su vida. Y él está haciendo eso ".

Charlie Woods es el más joven en jugar en este evento de 36 hoyos que comenzó en 1995 para los grandes campeones y sus hijos, y ahora incluye a todos los miembros de la familia. Ama el juego lo suficiente como para comenzar a jugar en algunos eventos juveniles, y no tuvo reparos en jugar ante una multitud o las cámaras.

Una cámara de televisión estaba colocada a unos 15 pies a la derecha de Charlie en el tee de salida en The Ritz-Carlton Club en Grande Lakes, y fue un poco rápido con su swing, tirándolo hacia la izquierda. Usaron el golpe de salida de su padre y se metieron en 2 pies: Charlie hizo el putt para birdie.

Esa fue la última vez que el equipo Woods usó el golpe de salida de Tiger en un hoyo largo hasta el No. 15. Ayudó que el niño de 11 años pudiera usar un tee delantero, 100 yardas por delante de los jugadores del PGA Tour en algunos hoyos.

Woods no se sorprendió por lo que vio en casa. Esto fue diferente: un torneo con profesionales, una tarjeta de puntuación que tenía que ser firmada, una audiencia de televisión. Pero seguro que se veía igual.

“He visto esto todo el tiempo. Probablemente no mucha gente lo haya hecho ”, dijo Woods. “Muchos de los tiros que hizo, los he visto en casa en The Medalist todo este año. Los eventos juveniles en los que jugó, acertó muchos de estos. Era cuestión de colocarlos durante tres horas y media. Es un trato totalmente diferente ".







El swing fue suave. Los gestos le eran familiares. Charlie anotó uno en el quinto hoyo par 5, inclinándose para agarrar su tee mientras la bola todavía estaba en vuelo. Justin Thomas, jugando en el grupo con su padre Mike, sonrió y dijo: "Dios, te pareces mucho a tu padre". A la espera de que Thomas hiciera un putt, padre e hijo estaban uno al lado del otro, con la pierna derecha cruzada sobre el tobillo izquierdo.

Los Woods tenían 8 bajo por nueve hoyos, coronados por Charlie haciendo un putt para birdie de 8 pies en el n. ° 9 y entrando cuando la pelota estaba a unos pies de distancia. Como papá.

El chico también jugaba de otras formas.

Durante el pro-am, Charlie golpeó uno a través de la calle hacia los árboles. Mike Thomas, un veterano profesional del club cuya especialidad es trabajar con jóvenes, estaba en el grupo de adelante y dejó en broma una nota junto a la bola de Charlie que decía: "¡Dibuja un agujero!" El sábado, Mike Thomas conectó su drive a un búnker en el 13º par 4 corto.

“A la manera típica de Woods, se quedó con el periódico”, dijo Justin Thomas. “Mi papá golpeó en el búnker, tomó ese papel exacto y lo puso detrás de la pelota. Así que hay un poco de karma ".

Justin Thomas pasa mucho tiempo con ellos en casa, así que sabía cómo podía jugar el niño. Aun así, Thomas dijo que tenía un tipo de nervios diferente, por su padre y por Charlie.

"Sabía que iba a sorprender a mucha gente", dijo Thomas. “Fue genial verlo moldear el balón en ambos sentidos y hacer grandes tiros. Probablemente sentimos lo que nuestros padres sintieron al vernos jugar. Quieres que les vaya bien, pero no puedes hacer nada al respecto.

"Fue competitivo, fue alegre, fue memorable y tuvimos algunas bromas".

Y tienen un día más.

Terminaron con un birdie en el par 5 18 - al otro lado del agua a la izquierda de la calle, un pequeño grupo de personas colocó una pancarta en el puente que decía, “Charlie Woods Fan Club - y quedaron empatados en el sexto lugar.

“El niño es un jugador. Es un molinillo. El es competitivo. Pero es tan joven ”, dijo Justin Thomas. “Estoy tirando de él. Quiero que sea divertido, ligero. Puede resultar desagradable lo que dice la gente. Las expectativas serán altas, pero espero que siga siendo manejable para él. Espero que se quede dentro de sí mismo.

“Hay niños de 11, 12, 13 años sentados en su sofá en casa que no pueden hacer esos tiros en el campo. Y lo está haciendo frente a una multitud y en la televisión nacional". / AP