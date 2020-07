El español Miguel Ángel Jiménez si sitúa como nuevo líder

Golf

Viernes 10| 6:24 pm





El español Miguel Ángel Jiménez se situó como nuevo líder del Abierto de Austria de golf con un total de 133 golpes, 11 bajo el par, tras firmar este viernes una tarjeta de 65 impactos.



Jiménez, que arrancó la segunda jornada del torneo austríaco desde la cuarta posición, a tres golpes de la cabeza, no dio la más mínima opción a sus rivales, tras firmar un total de diez ‘birdies’.



“Estoy jugando muy bien. Me estoy sintiendo genial. Tras cuatro meses sin competir es agradable volver a un torneo y sentir la tensión de nuevo. Estoy golpeando bien, haciendo algunos putts y no demasiados bogeys. Esa es la clave”, señaló Jiménez en declaraciones difundidas por la organización.



Tras los 65 golpes firmados este viernes por Jiménez, el golfista español, que cuenta en este torneo con su hijo como ‘caddie’, aventaja en dos golpes al quinteto formado por los escocés Craig Howie y Marc Warren, el italiano Renato Paratore, el alemán Nicolai von Dellingshausen y el neerlandés Jost Luiten, que arrancó el día como líder.



Una ventaja que el malagueño tratará de conservar el sábado en un nuevo recorrido al campo del Diamond Country Club de Atzenbrugg, situado en las afueras de Viena, y que sirvió de escenario para el retorno del Circuito Europeo, tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus.EFE