¿Se va del Deportivo Táchira? Adalberto Peñaranda revela su futuro en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Hora de hablar de uno de los futbolistas más seguidos en el Futve y que ha visto su carrera relanzada en las canchas del balompié criollo. Se trata de Adalberto Peñaranda, de quien se reveló su futuro más inmediato.

Sobre el extremo criollo se pudo conocer que seguirá de la mano con el Deportivo Táchira, club al que representa sus colores desde su debut en agosto de 2025.

El 'carrusel aurinegro' dio a conocer el anuncio a través de sus plataformas audiovisuales, en las que apuntaron inicialmente: "Aquí eres feliz y aquí seguirás siéndolo, porque lo mejor está por venir AP7".

"@Adalbertopr7 RENOVÓ su ILUSIÓN de seguir vistiendo nuestra camiseta y hacer HISTORIA con el Más Grande", continuó expresando el texto. La entidad dio a conocer que el vínculo con el vinotinto se extendió hasta diciembre de 2027.

¿Cómo le ha ido a Adalberto Peñaranda en el Deportivo Táchira?

Lo del talentoso jugador venezolano ha sido más desde las sensaciones futbolísticas con el equipo y su desequilibrio, que lo ha podido plasmar en el registro estadístico.

Sus números no son realmente asombrosos con Táchira. Por ejemplo, solo suma cinco goles en un recorrido de 30 compromisos, tiempo en el que también añade tres asistencias.

En el vigente curso se mantiene la tendencia, con dos goles en su haber y dos pases de gol en un margen de 16 partidos. Las cifras no son demasiado alentadoras, sobre todo para un jugador que se le conoce un talento por encima de la media de la liga.

No obstante, el propio Adalberto Peñaranda quiere seguir consolidándose con el cuadro tachirense, que le permita ganarse la atención del técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo y volver a la órbita de la selección.