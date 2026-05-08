Vinotinto futsal escala en el ranking FIFA y sube al podio de Conmebol

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La FIFA publicó este viernes 8 de mayo la última actualización de ranking mundial de la modalidad de fútbol sala o futsal, donde el combinado Vinotinto en la rama masculina tuvo una mejora en su clasificación. La selección nacional logró un ascenso histórico que refleja el crecimiento de la disciplina en el país.

Actualmente, la Vinotinto masculina se ubica en el puesto número 16 de la clasificación global. Esta posición es el resultado directo del gran desempeño mostrado en las últimas citas mundialistas y en la pasada Copa América, donde el combinado nacional terminó en el cuarto lugar.

Vinotinto entre las tres mejores de la Conmebol

Asimismo, la selección de Venezuela se ubica como la tercera mejor representante de la Conmebol, solo por detrás de Brasil, que domina el ranking mundial y Argentina que se mantiene en la élite ocupando el quinto puesto global.

Mientras que en la rama femenina, Venezuela se mantiene en el puesto 22 del ranking FIFA y como la sexta de la Confederación Sudamericana de Fútbol.