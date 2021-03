Paratici dice que "no hay dudas" sobre continuidad de Cristiano en Juventus

Liga Italiana

Domingo 14| 1:42 pm





Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus, aseguró este domingo que "no hay dudas" sobre la continuidad del portugués Cristiano Ronaldo en el equipo turinés y arremetió contra quienes debaten sobre si su fichaje ha sido positivo o negativo.



"Me da risa, en mi carrera nunca pensé que se pudiera debatir a Cristiano, si es bueno, si es una buena o mala operación. Son charlas que escuchaba en mi pueblo, en los bares, nunca pensaba escucharlas a estos niveles", dijo Paratici a "Sky Sport" en los prolegómenos del partido liguero contra el Cagliari.



"Hablamos de un jugador que ganó cinco Balones de Oro, no sé cuántas Ligas de Campeones, máximo artillero de la Serie A. Es un lujo tenerle con nosotros, estamos muy felices por tenerle con nosotros", prosiguió.



Preguntado específicamente sobre si el futuro de Cristiano está en Turín, Paratici contestó con un "sin duda, sin duda".



El portugués ha recibido duras críticas junto al Juventus por la eliminación sufrida el martes en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto.



El conjunto turinés, que fichó a Cristiano en 2018 por 117 millones de euros pagándole un sueldo de 31 millones de euros netos por año, más de cuatro veces más que su segundo jugador mejor pagado, no ha logrado llegar más allá de los cuartos de final en los últimos tres años.



Cayó en cuartos de 2018 con el Ajax y sufrió dos eliminaciones consecutivas en los octavos, pese a medirse contra rivales accesibles como el Lyon y el Oporto.



Este año fue el primero en el que Cristiano no marcó en la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones. Anteriormente, sus siete goles en seis partidos no fueron suficientes para evitar la eliminación de su equipo.



En los últimos días el nombre de Cristiano ha vuelto a estar acercado por los medios internacionales al Real Madrid, el club del que es máximo goleador histórico y en el que ganó cuatro de sus cinco Ligas de Campeones. EFE.