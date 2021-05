Tuchel descarta una lesión de Kanté de cara a la final de la Champions

Liga de Campeones

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, descartó que N'Golo Kanté se lesionara de gravedad en la victoria contra el Leicester City y apuntó que le sustituyó por precaución.



El mediocentro francés se marchó con molestias a la media hora de partido, lo que encendió las alarmas a once días de la final de la Champions contra el Manchester City. Sin embargo, en rueda de prensa, Tuchel negó que Kanté estuviera lesionado.



"Mañana comprobaremos su estado, pero tengo buena espina con N'Golo. Dijo que sintió algo y no quería arriesgarse a una lesión muscular. Espero que esté disponible el domingo", dijo Tuchel.



"N'Golo no está lesionado. Me dijo que prefirió que le sustituyera antes de que se lesionara. Sintió algo en los isquios y estaba preocupado de lesionarse si seguía jugando", añadió el técnico alemán. / EFE