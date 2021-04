Marquinhos: Hemos encajado dos goles tontos

Liga de Campeones

Miércoles 28| 5:44 pm





París. Marquinhos, capitán del París Saint-Germain, lamentó la derrota de su equipo en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City (1-2) y aseguró que encajaron "dos goles tontos".



"En la segunda parte han sido más agresivos. Tenemos que intentar ser más regulares. En otros partidos también nos crearon dificultades, pero fuimos sólidos y no nos marcaron. Esta noche hemos encajado dos goles tontos", aseguró el brasileño, autor del único tanto parisiense, a la televisión RMC Sport.



"Este tipo de partidos se decide por detalles y tenemos que controlar estas cosas. En la vuelta tendremos que demostrar más personalidad. Si no creemos en nuestras opciones, mejor no vamos", aseguró.



"Tenemos que ir con la voluntad de ganar. Tenemos que mejorar cosas que hemos hecho mal esta noche, pero tenemos todo lo necesario para dar la vuelta a este resultado", comentó. / EFE