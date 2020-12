Conte considera deprimente hablar de que Madrid y Gladbach fuercen un empate

Liga de Campeones

Martes 8| 9:43 am





Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, aseguró este martes que es "deprimente" hablar de la posibilidad de que el Real Madrid y el Borussia Monchengladbach fuercen un empate este miércoles en la Liga de Campeones, un resultado que clasificaría a ambos para los octavos a costa precisamente del equipo milanés.



El Inter llega a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones como colista, con cinco puntos, dos menos que Shakhtar y Real Madrid, y tres menos que el Gladbach, por lo que necesita ganar y esperar que el otro duelo no termine con empate para avanzar a los octavos de final.



"Debemos ver la realidad, o sea que debemos ganar un partido contra un rival óptimo. Tenemos problemáticas importantes en la alineación. Deberemos ser buenos, crecer en las adversidades. Hace una semana estábamos muertos, ahora vemos un poco de luz. Pensemos en ganar el partido, por lo demás no estoy preocupado para nada", afirmó Conte en la rueda de prensa previa al Inter-Shakhtar.



"Esta es la Champions, hay grandes equipos. No es un torneo de bar. Espero que los medios y los periodistas no se centren en estas ilaciones sobre el 'biscotto' (un empate forzado que beneficia a ambos). Es deprimente hablar de esto, todos los equipos juegan solo paga ganar", agregó. / EFE