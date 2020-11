Lenglet: "Nos falta ser más agresivos y contundentes en defensa"

Liga de Campeones

El central del Barcelona Clement Lenglet admitió en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Dinamo de Kiev que al equipo le falta contundencia y agresividad para no encajar tantos goles en defensa.



"Nos falta ser mas agresivos y contundentes y también manjar bien los momentos del partido. Hemos de estar más atentos. El gol del Atlético de Madrid llegó en un momento clave y nos hizo daño", reflexionó.



En cualquier caso, Lenglet descartó que esa falta de solvencia defensiva sea culpa del 4-2-3-1 por el que apuesta Ronald Koeman: "No creo que sea un problema de sistema. Cuando empezamos la temporada, ganamos partidos sin encajar y teníamos la sensación de solidez".



El internacional francés es ahora mismo el único central sano de la plantilla tras la grave lesión de Gerard Piqué, "una baja importante que nos afecta mucho", reconoció.



Lenglet, que dijo "no ser quién para decidir si se ha de fichar en el mercado de invierno o no", cree que el centrocampista Frenkie de Jong puede cubrir la baja de Piqué en el eje de la zaga.



"Frenkie es un jugador que tiene mucha calidad a nivel técnico y a nivel físico, y está totalmente preparado para cubrir esa posición, porque tiene lectura de juego también. Cuando ha jugado ahí lo ha hecho bien", razonó.



Respecto al encuentro de mañana, para el que no ha sido convocado el centrocampista holandés al que aludió Lenglet, el central azulgrana destacó: "Es importante por muchas razones, primero porque venimos de perder el último partido, y también, porque si ganamos, nos clasificaremos para los octavos de final de la 'Champions' y eso dará un poco de margen al técnico para hacer rotaciones y dar descanso a algunos jugadores".



El Barça, con pleno de triunfos en la Liga de Campeones, vive una situación diametralmente opuesta en LaLiga Santander, donde solo ha sumado 11 puntos de 24 posibles.



Sin embargo, Clement Lenglet está convencido de que ganar el campeonato doméstico aún es posible: "Se puede ganar LaLiga. Ha sido un arranque difícil, pero aún faltan muchos partidos y quedan muchos puntos en juego. Si bajamos los brazos ahora, no seríamos buenos profesionales y sería una falta de respeto para los que trabajan para nosotros y nos siguen por televisión porque no pueden ir al campo ahora mismo". EFE