Modric: En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la Champions

Liga de Campeones

Miércoles 21| 3:30 pm





Luka Modric dio la cara tras la derrota del Real Madrid frente al Shakhtar Donetsk por 2-3 en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. El centrocampista croata hizo autocrítica y aseguró que en el Clásico ante el Barcelona mejorarán la imagen ofrecida.

Derrota

“En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición. En el segundo tiempo mejoramos, pero no era suficiente para intentar empatar o ganar el partido. Tenemos que mejorar, es obvio. Nos faltó un poco de confianza en el primer tiempo, pero tenemos que seguir. Viene rápido el próximo partido, no hay tiempo para lamentarse y hay que mejorar y hacerlo mejor en los siguientes partidos”.

Mal primer tiempo

“No sé. Es difícil de decir, pero es cierto que no hemos entrado bien en el partido. Luego mejoramos bastante pero hoy no era suficiente para revertir la situación. Tenemos que estar juntos y positivos porque viene rápido el próximo partido y hay que hacerlo mejor”.

Charla de Zidane

“Que tenemos que mejorar. Debemos presionar más y mejor que en el primer tiempo. Intentar estar juntos, nada más. En el segundo tiempo lo hemos hecho, creamos oportunidades y marcamos dos goles. Es una derrota dura pero todavía queda mucho y seguro que mejoraremos”.

Infravalorar al Shakhtar

“No. Sabíamos que eran un equipo bueno con jugadores de mucha habilidad y no los hemos despreciado, para nada. No hemos entrado bien, nos metieron el primer gol y bajamos la cabeza y perdimos la confianza. Era un problema que en el segundo tiempo arreglamos subiendo el nivel. No estamos contentos por el partido”.

Clásico el sábado

“Para el Clásico tenemos que estar juntos y confiar en nosotros. Podemos hacer un buen partido. El Clásico siempre es un partido diferente y estaremos al nivel que exige el partido”. /REUTERS