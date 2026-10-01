Vinotinto Femenil contará con una convocatoria con peso internacional

La Selección de Venezuela Femenina es una de las grandes banderas que tiene el deporte en el país. Un grupo de jugadores con mucho talento que militan en ligas importantes de la categoría. De hecho, el seleccionador Ricardo Belli convocó a un grupo bien nutrido del extranjero.

Belli es un seleccionador que ha sido fundamental para ver crecer el fútbol en el país. Una muestra es la última convocatoria con jugadores de diferentes partes del mundo, el talento Vinotinto está repartido en: España, México, Estados Unidos, Paraguay y obviamente Venezuela.

Convocatoria de Venezuela Femenina para la próxima fecha FIFA:

- Porteras

Nayluisa Cáceres: UDG Tenerife (España)

Yessica Velásquez: Club Cerro Porteño (Paraguay)

Valeria Rebanales: Caracas FC

- Defensa:

Verónica Herrera: CD Alba FF (España)

Lou Martinet: CD Alba FF (España)

Michelle Romero: Cruzeiro (Brasil)

Yenifer Giménez: Cruzeiro (Brasil)

Bárbara Martínez: UDG Tenerife (España)

Sabrina Araujo Elorza: CF Unión Viera (España)

Abril Alejo: AFF Yurubí

Karla Alonfonzo: Fortalent

- Mediocampo:

Gabriela García: Club América (México)

Daniuska Rodríguez: Club Unión Torrense (Portugal)

Lourdes Moreno: Gremio (Brasil)

Floriangel Apóstol: Deportivo La Coruña (España)

Gellinott Reyes: Palmeiras (Brasil)

Melanie Chirinos: Palmeiras (Brasil)

Micheel Baldallo: Independiente Santa Fe (Colombia)

Orliany Durán: ADIFFEM

- Ataque:

Deyna Castellanos: Tigres UANL (México)

Bárbara Olivieri: Boston Legacy (USA)

Mariana Speckmaier: Heart of Midlothian (Escocia)

Ailing Herrera: Madrid CF (España)

Génesis Florez: América de Cali (Colombia)

Enyerliannys Higuera: Atlético San Luis (México)

Marianyela Jiménez: Querétaro FC (México)

¿Contra quién jugará la Vinotinto Femenina en la próxima fecha FIFA?

La Vinotinto Femenina se medirá en dos ocasiones contra la Selección de Colombia. Dos encuentros en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Isla de Margarita. Los mismo servirán como preparación para el repechaje mundialista de febrero de 2027.

El primer encuentro será el próximo sábado 10 de octubre y el siguiente el martes 13 de octubre. Una doble fecha que tendrá mucho significado para Ricardo Belli que intentará preparas a las jugadoras para afrontar un repechaje que será muy disputado.

Venezuela al quedar en la tercera posición de la Liga de Naciones de la Conmebol aseguro el repechaje junto a Ecuador de cara al próximo Mundial de Brasil 2027. Aún no se conocen los rivales del equipo nacional porque no hay terminado las eliminatorias; pero será un formato de grupos de eliminación directa.