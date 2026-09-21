La Vinotinto Femenina se queda con la plata en la Conmebol Sub-20 Futsal

La Vinotinto Sub-20 de futsal femenino cerró su participación en la CONMEBOL Futsal, quedándose con un histórico segundo puesto tras disputar la final ante Brasil en las instalaciones del Domo Bolivariano de Barquisimeto.

Dirigidas desde el banquillo por el estratega Mike Guerra, las chamas protagonizaron un torneo excepcional. En la fase de grupos, demostraron su jerarquía al cosechar nueve unidades producto de tres victorias y una derrota: 2-1 frente a Bolivia, 2-0 ante Ecuador, 9-1 contra Paraguay y un traspié por 3-0 frente a la "Canarinha".

Dichos resultados permitieron asegurar el segundo lugar del Grupo A y el boleto directo a las semifinales. En dicha instancia, el combinado nacional mostró su mejor versión colectiva para superar con autoridad a la selección de Argentina, ganándose con todo mérito el derecho de pelear por la gloria continental en una final vibrante.

Entrega total en el Domo Bolivariano

Ante un recinto abarrotado y entregado por completo al compás del tricolor, la gran final frente a Brasil exigió el máximo desgaste físico y táctico. Pese a la lucha incesante de las criollas, el marcador definitivo se decantó por 3-1 a favor de la "Verdeamarela", sellando un subcampeonato bastante positivo.

La medalla de plata conseguida por esta generación dorada confirma el crecimiento exponencial del futsal femenino en el país y consolida las bases de un futuro brillante para la disciplina bajo la tutela del cuerpo técnico y la garra insustituible de las jugadoras venezolanas.