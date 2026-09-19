Venezuela busca el pase a la final de la CONMEBOL Sub20 Futsal Femenina

La selección de Venezuela afronta este sábado 19 de septiembre uno de sus partidos más importantes en la CONMEBOL Sub20 Futsal Femenina 2026, cuando se mida a Argentina por un lugar en la gran final del certamen. El encuentro se disputará a las 6:30 p. m. en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, escenario que ha albergado la competencia durante esta semana.

Venezuela avanza como segunda del Grupo A



La Vinotinto cerró la fase de grupos con nueve puntos, producto de sus resultados en las cuatro jornadas disputadas, para quedarse con el segundo lugar del Grupo A y asegurar su clasificación a las semifinales.

Brasil terminó como líder de la zona con 12 unidades y puntaje perfecto. Ambas selecciones habían sellado su boleto a la siguiente ronda antes de enfrentarse en la última jornada.

En ese duelo, disputado este jueves, la Canarinha se impuso 3-0 ante Venezuela con goles de Amazonas, Sabrina y Bibi.

Argentina el rival por la final



Con la fase de grupos definida, Venezuela tendrá ahora a Argentina como su último obstáculo antes de la final. La Albiceleste terminó en el primer lugar del Grupo B con 10 puntos, igualada con Colombia, que avanzó como segunda por diferencia de goles. De esta manera, Argentina y Venezuela protagonizarán una de las semifinales, mientras que Brasil y Colombia disputarán la otra.

El objetivo de la Vinotinto será dejar atrás el resultado de la última jornada y conseguir un triunfo que le permita avanzar a la definición por el título en el torneo continental.