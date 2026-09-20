¡Histórica remontada! Vinotinto femenina definirá el título del Conmebol Sub20 de futsal

La selección venezolana de futsal femenino Sub-20 escribió una página dorada en la historia del deporte nacional al clasificar a la gran final del torneo Conmebol de la categoría. El combinado dirigido por el director técnico Mike Guerra protagonizó una épica victoria por 3-2 frente a Argentina, en un vibrante encuentro disputado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara.

El quinteto inicial vinotinto, conformado por Yenixe Flores en el arco, junto a Zharit Fuentes, Karlis Durán, María Rojas y Hilmary Chirinos, saltó a la cancha respaldado por una afición larense que convirtió el recinto en un auténtico fortín.

Un duelo de máxima exigencia

El camino hacia la victoria no fue sencillo. El conjunto albiceleste planteó un esquema táctico muy ordenado que le permitió adelantarse en el marcador con anotaciones como la de Carola Wilhelm, dejando a las locales contra las cuerdas y obligándolas a remar a contracorriente.

Sin embargo, fiel a una muestra de resiliencia y orden defensivo, el equipo nacional supo sufrir el encuentro. En una ráfaga furiosa de buen fútbol sala y entrega total, las criollas descontaron con valentía para meterse de lleno en la pelea.

Desenlace de infarto

Cuando el tiempo reglamentario expiraba, la presión rindió frutos: a falta de 12 segundos para el final, llegó el tanto del empate que encendió la ilusión. En un cierre de auténtica locura, cayó el gol definitivo que selló el 3-2, desatando la euforia colectiva en las gradas y las lágrimas de emoción sobre la cancha.

Con este boleto histórico a la final, la nueva generación del futsal femenino venezolano confirma el éxito de un proceso lleno de esfuerzo y talento. Ahora, el combinado patrio se prepara para afrontar el último y más duro desafío en busca del campeonato: enfrentar a la potencia y favorita, Brasil.