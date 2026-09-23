La Vinotinto Femenina se proclama campeona de los Juegos Suramericanos 2026

La Vinotinto Femenina Sub-17 se ha consagrado campeona absoluta de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, firmando una gesta heroica tras superar un camino repleto de pruebas de carácter.

El duelo por la presea dorada representaba un reto titánico. En frente estaba el combinado chileno, selección que durante la fase de grupos había propinado un duro 3-0 a las criollas.

Sin embargo, el libreto de la final fue completamente distinto; Venezuela saltó al terreno de juego con una actitud inquebrantable, plantando cara ante cada embestida austral.

Tras una fase de grupos donde el combinado nacional cosechó dos victorias (2-0 ante Paraguay y 1-0 frente a Uruguay) a pesar del tropiezo inicial con las chilenas, la gran final se tornó cuesta arriba cuando una desconcentración en el segundo tiempo permitió que Chile se pusiera por delante en el marcador.

Venezuela se corona en los penales

Lejos de bajar los brazos, la escuadra nacional demostró una templanza admirable. En una de las últimas jugadas del compromiso, la jueza principal decretó una pena máxima tras una mano evidente en el área chilena.

Con absoluta jerarquía, Karla Alfonzo tomó la responsabilidad y transformó el penal de forma magistral, desatando la locura en el banquillo criollo y estirando la definición del campeonato hasta la tanda desde los once pasos. Ya en los lanzamientos decisivos, la efectividad venezolana fue implacable, imponiéndose por 4-2.

En este escenario de máxima presión emergió la figura gigante de la guardameta Valeria Rebanales, quien se vistió de heroína al atajar dos penales y, por si fuera poco, convertir uno de los cobros de la tanda, guiando a sus compañeras hacia la gloria suramericana y desatando el grito de campeonas en toda Venezuela.