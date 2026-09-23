Deyna Castellanos consigue su primera victoria con Tigres Femenil

La delantera venezolana Deyna Castellanos ha conseguido su primera victoria vistiendo la camiseta de Tigres Femenil, firmando un desempeño sumamente participativo y destacándose en apenas su segundo encuentro dentro de la exigente Liga MX Femenil.

Tras haber tenido su estreno oficial el pasado fin de semana en un complicado duelo frente al América (derrota 5-2) donde disputó 28 minutos, la atacante criolla volvió a ver acción ingresando desde el banquillo para la segunda mitad del compromiso.

Su impacto sobre el rectángulo de juego fue inmediato: con movilidad constante, visión de juego y ambición de cara al arco rival, la "Reina" se adueñó de los espacios e intentó hasta cuatro remates a portería; sin embargo, no pudo celebrar en la goleada 2-7 frente a Toluca (en total sumó 23 minutos).

La "Reina" agradece la oportunidad

Al finalizar el encuentro y saborear por primera vez el triunfo con su nuevo club, la referente de la Vinotinto Femenina compartió sus sensaciones a través de las redes sociales.

“Feliz de debutar en México y con Club Tigres Femenil. Todavía adaptándome a los cambios de clima y a la altura, pero muy ilusionada y feliz de ya poder jugar para los incomparables en el Volcán”, confesó.

Con el respaldo incondicional de una de las aficiones más apasionadas de la liga y un proceso de aclimatación que avanza positivamente, Deyna Castellanos consolida sus primeros pasos en el fútbol mexicano, prometiendo grandes alegrías para la escuadra felina y para el balompié venezolano.