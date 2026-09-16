¡Primer triunfo! La Vinotinto Femenina hace su debut en los Juegos Suramericanos 2026

La Vinotinto femenina Sub-17 ha comenzado con el pie derecho su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputan en la ciudad de Rosario, Argentina.

El combinado criollo, dirigido por la estratega Dayana Frías, firmó un estreno inmejorable en la competición al imponerse con solidez por 2-0 ante su similar de Paraguay.

El encuentro inaugural exigió el máximo esfuerzo táctico y físico de las jugadoras venezolanas ante un combativo conjunto paraguayo. Sin embargo, la propuesta de la escuadra nacional dio frutos gracias a la efectividad de cara al arco rival.

Los tantos que sentenciaron el triunfo en este arranque de torneo llegaron por intermedio de Migleydys Bolsegui (minuto 32')y Diana Bravo (minuto 86'), quienes aprovecharon las oportunidades generadas en el frente de ataque para vaciar las opciones del combinado guaraní y asegurar los primeros tres puntos para la clasificación.

Próximo objetivo: Chile en la fase de grupos

Tras este prometedor estreno, las dirigidas por Dayana Frías no tienen tiempo para tregua. La fase de grupos continuará su curso para la Vinotinto Femenina Sub-17 el próximo jueves 18 de septiembre, fecha en la que se medirán ante la selección de Chile.

El compromiso se disputará en las instalaciones del Parque Héroes de Maldinas a partir de las 9:00 AM (hora de Venezuela), donde el equipo buscará consolidar su buen momento y dar un nuevo paso firme hacia las instancias decisivas de la justa suramericana.