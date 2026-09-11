La Vinotinto Femenina se estrena con victoria en la Conmebol Liga Evolución

La Vinotinto Femenina Sub-15 tuvo un estreno victorioso en la primera fecha de la Conmebol Liga Evolución Femenina 2026, imponiéndose con autoridad por 1-2 ante su similar de Perú para arrancar con el pie derecho su participación en la Zona Norte del certamen.

Desde el pitazo inicial, el combinado nacional dirigido por la estratega María Teixeira mostró una propuesta valiente, ordenada y con vocación ofensiva sobre el terreno de juego. Las jóvenes criollas supieron manejar los tiempos del compromiso y neutralizar los intentos del conjunto "inca".

La gran protagonista de la tarde fue la mediocampista de Deportivo Miranda, Isabella Blanco, quien se erigió como la figura indiscutible del encuentro al despacharse con un doblete.

Las anotaciones de Blanco reflejaron el dominio en el área rival e inclinaron la balanza de manera definitiva para asegurar los primeros tres puntos en la tabla.

Mirada puesta en el próximo reto

Con este valioso triunfo en el estadio CARFEM, la selección nacional inicia con la moral a tope su camino en la competición continental de la categoría.

El margen de descanso es corto y la exigencia no se detiene. El próximo domingo 13 de septiembre, a las 2:00 PM (hora de Venezuela), la Vinotinto volverá a saltar a la cancha para medirse ante Ecuador en su segundo compromiso del torneo juvenil, buscando afianzar su liderato en la Zona Norte.

El talento emergente del fútbol femenino venezolano demuestra, una vez más, que hay cantera y futuro asegurado en la élite sudamericana.