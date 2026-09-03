Vinotinto femenina ya conoce a sus rivales en el ODESUR

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La Vinotinto Femenina Sub-17 ya conoce el camino exacto que deberá recorrer en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con la confirmación de los grupos y el calendario oficial, el conjunto venezolano quedó ubicado en una zona donde medirá fuerzas ante rivales directos de la región, en un torneo que tendrá como sede la ciudad de Rosario, Argentina.

El calendario establece tres compromisos exigentes en la primera fase. Todos los encuentros de la selección nacional se disputarán en la misma sede y con un horario uniforme, un factor clave para la planificación del cuerpo técnico de cara al desgaste físico del certamen.

El debut de la Vinotinto Sub-17 será ante Paraguay. Un cruce que históricamente exige máxima intensidad física y efectividad en las áreas. Dos días después, el equipo venezolano volverá a la cancha para enfrentar a Chile, en un partido crucial para definir las aspiraciones en el grupo.

El cierre de la fase regular será frente a Uruguay, rival que completa el grupo. La consistencia defensiva y el manejo de los tiempos serán fundamentales para llegar a la última jornada con opciones claras de clasificar a la siguiente instancia.

El calendario detallado de los partidos de la Vinotinto Femenina Sub-17 presenta las siguientes fechas y horarios:

Jornada 1: Venezuela vs. Paraguay. Fecha: 16 de septiembre. Hora: 10:00 AM (local) / 9:00 AM (Venezuela). Sede: Parque Héroes de Malvinas.

Jornada 2: Venezuela vs. Chile. Fecha: 18 de septiembre. Hora: 10:00 AM (local) / 9:00 AM (Venezuela). Sede: Parque Héroes de Malvinas.

Jornada 3: Venezuela vs. Uruguay. Fecha: 20 de septiembre. Hora: 10:00 AM (local) / 9:00 AM (Venezuela). Sede: Parque Héroes de Malvinas.

En caso de superar la ronda de grupos, el calendario de la competencia ya tiene fijada la fecha para la fase final. Los encuentros decisivos para la adjudicación de medallas están programados para el miércoles 23 de septiembre.