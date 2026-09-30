Así saldría la Vinotinto para enfrentar a Corea del Sur

Tras el ensayo inicial en territorio asiático marcado por la línea de cinco defensores (5-3-2) frente a Japón, el cuerpo técnico de la Vinotinto replantearía la estrategia.

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo prepararía variantes significativas en el esquema táctico, apostando por un dibujo más tradicional de 4-4-2 y una alineación cargada de mayor experiencia competitiva para el duelo de este viernes.

Si bien el planteamiento anterior buscó poblar el fondo, el estratega tricolor buscaría mayor fluidez en la medular y profundidad ofensiva. Manteniendo piezas que dejaron buenas sensaciones en el debut, el once previsto para saltar al césped del Ulsan Munsu Football Stadium presenta nombres de peso en cada una de sus líneas.

En la portería se mantendría la seguridad de José Contreras. La última línea se reestructurará con una defensa de cuatro hombres: Jon Aramburu por el lateral derecho, Yordan Osorio junto a Teo Quintero en la zaga central, y Luis Balbo por la banda izquierda.

Equilibrio en la medular y dupla de ataque

En el mediocampo, la zona medular ganará músculo y distribución con la presencia de Cristian Cásseres Jr. y Yangel Herrera en el doble pivote, secundados por la dinámica de Gleiker Mendoza y Edson Tortolero por los costados.

Finalmente, la responsabilidad ofensiva podría recaer sobre Kevin Kelsy y Jesús Ramírez, buscando aprovechar los espacios que deje la zaga surcoreana. Con este planteamiento, la Vinotinto tratará de imponer condiciones y obtener su primer triunfo en la fecha FIFA.