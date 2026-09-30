La Vinotinto con la mirada puesta en el segundo amistoso de la fecha FIFA

Con la objetivo de sacudirse el mal sabor de boca y conseguir su primer triunfo en esta ventana internacional, la Vinotinto afinó detalles este miércoles en su búnker de concentración de cara al segundo amistoso de la fecha FIFA, donde medirá fuerzas ante la complicada selección de Corea del Sur.

El combinado criollo llega a este compromiso con las pulsaciones elevadas tras lo vivido en su presentación frente a Japón. En dicho encuentro, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo cayeron por un ajustado 2-1 en un duelo marcado por la polémica arbitral y un penalti escandaloso no sancionado sobre Jesús Ramírez.

Pese a la frustración institucional generada por los fallos externos, el cuerpo técnico ha volcado todo su enfoque en canalizar esa energía competitiva hacia el terreno de juego, buscando consolidar los automatismos tácticos de este nuevo ciclo generacional.

Rival con mayor rodaje sobre la mesa

En frente estará una selección surcoreana que presume de un mayor rodaje competitivo en este parón internacional, tras haber sostenido duelos ante a rivales sudamericanos como Ecuador (venció con autoridad por 3-0) y Uruguay (cayó por 1-4).

La disciplina, la intensidad física y la velocidad en la transición de los locales pondrán a prueba la capacidad de reacción del bloque tricolor. La cita futbolística está programada para disputarse el próximo viernes 2 de octubre a las 7:00 AM (hora de Venezuela), albergada en el Ulsan Munsu Football Stadium.

Con las ganas intactas de reivindicarse, la Vinotinto saldrá al césped coreano en busca de una victoria que les de confianza para cerrar el parón de selecciones ante Jordania.