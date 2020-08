"Pulga" Gómez: Con otros dueños, me retiraría en Estudiantes de Mérida

Fútbol Venezolano

REDACCIÓN MERIDIANO / @MeridianoOnline

El futbolista merideño Jesús “La Pulga” Gómez indicó que su deseo es retirarse en Estudiantes de Mérida, pero con nuevos propietarios, luego de conceder una entrevista el viernes al programa Tiempo de Fútbol, de la estación Ciudad 99.3 FM de la ciudad andina.

“Con otros dueños tal vez pueda volver a Estudiantes y cumplir mi sueño de retirarme con el equipo de mis amores”, dijo el jugador, quien actualmente presta sus servicios al Atlético Venezuela.

Su salida de la entidad académica fue controversial, pues ocurrió tras el título del elenco en el Torneo Apertura 2019, y en plena disputa del Clausura. Agregó que el trato que recibió luego de ello no era el que esperaba.

“Siento que se me trató mal, claro que me duele que a jugadores que ni un minuto jugaron se les deseé suerte y yo que creo aporte mucho borraron hasta mis fotos”, reveló el volante de 36 años, el cual vistió la camiseta ‘rojiblanca’, por segunda vez’, entre 2017 y 2019.

En 86 encuentros por concepto de Liga Futve, “Pulga” marcó 14 goles y fue uno de los bastiones que sirvió para devolver un trofeo a Mérida, tras 18 años para ellos. En ese periplo, usó la banda de capitán.

“En Estudiantes no era un capitán normal, cuando llegué no era buena la situación deportiva. Tuve que hablar con varios jugadores y hacerles entender que las criticas eran normales si no respondiamos en la cancha y arreglamos problemas con la barra y la prensa”, describió sobre su actuación al espacio radiofónico.

El cambio de relación entre jugador y directivos se modificó debido a una paralización de actividades por impagos, y que “el cuerpo técnico no nos apoyó y ahí comenzaron las diferencias”. En esa línea, comentó que no encabezó algún movimiento para destituir al entrenador Martín Brignani, dirigente en el presente de la academia. “Salieron rumores de que yo quería traer otro técnico lo cual era mentira porque no soy representante. Pero mi profesionalismo jamás cambió”

Habrían Deudas allá...y acá

El experimentado futbolista reseñó durante su conversación que todavía se le adeudan a la plantilla emeritense “los premios de Copa Libertadores”, competición a la que Estudiantes clasificó por la consecusión del torneo corto y que actualmente está próxima a redisputar.

De igual forma, en el club nacional también está pendiente de algunos pagos. “Hay alguna deuda pero los directivos están en constante contacto con nosotros”, aseguró, además de agregar que la intención de los capitalinos es “comenzar el torneo con cero deudas y clasificar a la Copa Libertadores”.

En Atlético Venezuela, pudo disputar cinco choques y anotar un tanto, antes que la Federación Venezolana de Fútbol suspendiera la temporada 2020, una vez la misma detuviera su accionar tras la amenaza de la pandemia del Covid-19.

Finalizó dicha entrevista con la afirmación que todavía tiene "dos o tres años" para dar en el terreno de juego, siempre y cuando se mantenga en buena forma física.