Sergio Busquets se pronuncia sobre el “caso Rubiales” (+Declaraciones)

Sergio Busquets ha sido el último futbolista en pronunciarse sobre el desafortunado acto del todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la ceremonia de premiación de la pasada Copa del Mundo Femenina en la que le propinó un beso en los labios a la jugadora Jenni Hermoso.

El ex jugador del Fútbol Club Barcelona, luego de la victoria 3-1 del Inter Miami sobre el LAFC, atendió una rueda de prensa para los medios de comunicación en la que condenó los actos realizados por el mandatario. "Me posiciono en la línea de lo que ha hecho todo el mundo: no tolerar ni consentir la actuación que tuvo el presidente. Todo mi apoyo para Jenni y para todas las jugadoras, cómo no", dijo en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Asimismo, no ha sido el único ex jugador de la selección española que se ha pronunciado en contra del mandamás de la RFEF, puesto que Andrés Iniesta hizo lo mismo en sus redes sociales. "Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", afirmó. Y añadió: "No podemos tolerar actuaciones así que han empañado un hito tan grande como un Mundial".

El centrocampista español también aprovechó para comentar su presente en el Inter Miami al lado de Jordi Alba y Lionel Messi, ex compañeros en el Barcelona: "Estamos creciendo en el camino adecuado. Llevamos muy poco tiempo y hemos conseguido muchas cosas, entre ellas un título y generar esta ilusión", dijo.

El conjunto rosa de la MLS encadena 11 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, en los que consiguieron el pase a la final en la US Open Cup y coronarse campeones de la Leagues Cup.