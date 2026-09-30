¡Pésimas noticias en el Real Madrid! Raúl Asencio, al quirófano por una fractura en la tibia

Raúl Asencio tendrá que pasar por el quirófano para solucionar definitivamente el problema que arrastra en la tibia derecha. Todo indica que el central no verá acción en lo que resta del 2026, siendo una baja sensible para José Mourinho y el Real Madrid.

El central de los merengues será intervenido debido a una fractura por estrés, una lesión que viene generándole molestias desde hace varios meses y que no ha podido ser resuelta mediante el tratamiento conservador. La decisión se tomó después de valorar nuevamente su situación médica.

El defensor todavía no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada con el conjunto dirigido por José Mourinho. Aunque había trabajado con normalidad durante los últimos días, las molestias en la zona afectada persistieron y llevaron al club y al jugador a considerar la cirugía como la alternativa para acabar con el problema. La intervención llega además en un momento complicado para el Real Madrid, que atraviesa dificultades en la zona central de la defensa debido a diferentes bajas.

Raúl Asencio se despide del 2026

El Real Madrid no ha establecido oficialmente un período de recuperación, pero las informaciones conocidas apuntan a una ausencia cercana a los tres meses. De confirmarse ese plazo, Asencio podría permanecer fuera de los terrenos de juego hasta comienzos de 2027, perdiéndose buena parte de lo que resta de 2026. La operación busca precisamente evitar que el problema continúe condicionando su disponibilidad durante los próximos meses.

Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", anunció el equipo merengue en un comunicado.

La temporada de Asencio también ha estado marcada por situaciones ajenas al terreno de juego. El jugador fue sancionado tras ser condenado por un delito contra la seguridad vial, mientras que posteriormente fue absuelto de una acusación relacionada con la difusión de imágenes de contenido sexual. Mourinho ya había señalado públicamente que el club había abierto un expediente al futbolista, aunque también había destacado su comportamiento y dedicación durante los entrenamientos.