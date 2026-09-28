Barcelona lleva a Florentino Pérez a comparecer ante la justicia

Cuando todo apuntaba a que las aguas entre Barcelona y Real Madrid estaban calmadas desde lo institucional han surgido nuevas informaciones que van en dirección contraria. Justamente, la situación que hoy los convoca a un nuevo careo está orientado en lo judicial.

Para entrar en contexto hay que recordar que desde el lado culé, en su momento con Rafa Yuste en la presidencia (12 de junio), ya se había avisado que interpondrían una demanda de conciliación contra el actual mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, por una declaraciones que apuntó el directivo merengue contra los azulgranas.

En las palabras de Pérez se acusaba al club catalán de pago de árbitros, lo que generó la reacción inmediata del club blaugrana y el movimiento que ahora ha tenido un nuevo episodio, precisamente porque ya se conoce la fecha de esa conciliciación.

¿En qué fecha Florentino Pérez deberá comparecer ante la justicia?

El cuadro culé dejó clara su postura de forma oficial y el movimiento al que ahora se hace mención: "El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación al día siguiente".

El paso ya se dio con la demanda que ya fue presentada por desde el bando azulgrana. De hecho, los propios juzgados de Madrid ya han fijado una fecha para ese acto de conciliación presentado.

Lo cierto es que las dos partes en cuestión deberán asistir en la mañana del próximo 25 de noviembre a la Sala de Vistas Juzgados 1 y 2 de Madrid, en un proceso que ya avisa a que si la parte demandante no acude el caso se archivará, así como si no lo hace el demandado se dará por intentado el acto.

Barcelona busca con este movimiento que Florentino Pérez: "se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club".

Ahora bien, lo cierto es que si Florentino Pérez no se presenta, Barcelona ya tiene decidido continuar a un siguiente nivel e interponer una correspondiente querella criminal por un delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid.