Joan Laporta se pronuncia sobre el Real Madrid: "La relación existente es cero"

Durante una entrevista concedida al programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no se guardó nada al referirse al eterno rival, reprobando de manera categórica la postura que ha mantenido la directiva merengue en torno al denominado “Caso Negreira” a lo largo de los últimos años.

El máximo jerarca azulgrana explicó sin rodeos los motivos del profundo malestar que existe en la planta noble del Camp Nou respecto a la intervención del club blanco en el proceso judicial, señalando que su incorporación como parte afectada responde a intereses comunicacionales y no a la búsqueda de transparencia.

“Espero que el Real Madrid rectifique. Comparecieron en el caso Negreira solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado. Ahí es donde hay confrontación y la relación existente es cero”, sentenció Laporta ante los micrófonos de la emisora catalana.

"Se verán con nosotros"

Las declaraciones del dirigente culé ponen de manifiesto que las relaciones institucionales entre ambas entidades atraviesan su momento más gélido.

"Lo que defendemos es la honorabilidad del Barça y lo que no podemos aceptar es según qué afirmaciones que son falsas. Y si ellos no dicen la verdad sobre determinadas situaciones, y lo que hacen es insultar o perjudicar el Barça, se verán con nosotros y plantaremos cara", aseguró.

Al acusar al Real Madrid de utilizar un relato preestablecido y apoyado por sus medios oficiales para mantener abierta la polémica judicial, Laporta disipó cualquier atisbo de cordialidad actual entre las directivas, evidenciando que el pulso dentro y fuera de los terrenos de juego sigue más vivo y tenso que nunca.