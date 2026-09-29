¡Mes perfecto! Hansi Flick gana el primero a Mourinho con este reconocimiento

Hansi Flick ha sido reconocido por LaLiga como el Mejor Entrenador del campeonato durante el mes de septiembre, un premio que refleja el gran rendimiento del FC Barcelona en este tramo de la temporada.

El técnico alemán consiguió llevar a su equipo a mantener un ritmo perfecto durante las cuatro jornadas disputadas, con pleno de victorias y una producción ofensiva destacada, logrando siete triunfos y 31 goles registrados en siete encuentros. El dirigente se queda con este galardón venciendo a José Mourinho, quien tiene en la cuarta posición al Real Madrid con cinco lauros y dos caídas.

El Barcelona comenzó el mes con una contundente goleada frente al Valencia CF en Mestalla, donde se impuso por 0-5. Posteriormente, los azulgranas volvieron a celebrar lejos de casa al derrotar al Levante UD por 2-4, antes de protagonizar otra exhibición ofensiva ante el Racing Club, al que superaron por 7-2 en el Spotify Camp Nou.

Hansi Flick se queda con el Mejor Entrenador del Mes

El conjunto dirigido por Flick cerró septiembre con otro triunfo como visitante, esta vez frente al Sevilla CF. El Barça se impuso por 1-3 en el Sánchez-Pizjuán, completando así un mes perfecto en LaLiga. En total, el equipo marcó 19 goles y recibió apenas cinco durante estos cuatro compromisos, cifras que reflejan el buen momento que atraviesa el conjunto catalán.

Con este reconocimiento, Flick consigue por primera vez esta temporada el premio al Mejor Entrenador de LaLiga. El alemán se impuso en la votación final a Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, y Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, y suma así un nuevo reconocimiento individual después del excelente mes protagonizado por su equipo.