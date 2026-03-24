¿Mbappé duda para el Mundial 2026?

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Kylian Mbappé comienza a recuperar su mejor versión y ya suma minutos con el Real Madrid después de su lesión en la rodilla. El delantero ingresó al minuto 64' en el compromiso contra el Atlético de Madrid y todo indica que irá incrementando su tiempo de juego con los merengues en la recta final de la temporada.

Tras superar una molestia en la rodilla, Kylian Mbappé se refirió a su estado físico y a la posibilidad de regular su carga de minutos con la Casa Blanca de cara al próximo Mundial. El delantero fue claro al afirmar que su intención es competir al máximo nivel durante toda la temporada, descartando cualquier idea de dosificar esfuerzos.

En una entrevista con Diario AS, aseguró que se preparará jugando todos los partidos, buscando llegar en plenitud a la cita internacional sin perder continuidad, rutina que le ha funcionado en pasadas ediciones, tomando en cuenta que ganó la Copa del Mundo 2018 y llegó a la final en 2022.

Mbappé llegará en óptimas condiciones al Mundial

Las dudas sobre su estado físico surgieron tras varias molestias en la rodilla izquierda que lo dejaron fuera de algunos encuentros y redujeron su carga en semanas recientes. No obstante, el propio Mbappé quiso despejar cualquier incertidumbre al afirmar que está completamente recuperado y al 100%.

No hay debate. Me prepararé jugando todos los partidos. Estoy al 100%, la rodilla está bien. En París encontraron un buen diagnóstico", explicó el atacante.

Mientras transmite tranquilidad, desde Francia han surgido críticas hacia la gestión médica del club, donde algunos sectores consideran que la lesión no fue tratada de la mejor manera, manteniendo así el debate en torno a su cuidado físico.