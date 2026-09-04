Locura total en Inglaterra: la Premier gasta más de 4.100 millones y destroza todos los récords

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La Premier League volvió a demostrar su enorme poderío económico durante el mercado de verano, en el que los clubes ingleses gastaron más de 4.100 millones de euros, una cifra que pulverizó cualquier récord anterior.

El volumen de inversión refleja la capacidad financiera de una competición que continúa marcando diferencias con respecto a las principales ligas de Europa y que, además, ya no depende únicamente del denominado Big Six para mover grandes cantidades de dinero.

La magnitud del mercado queda todavía más clara al analizar los récords individuales de los clubes. 12 de los 20 equipos de la Premier League establecieron este verano el fichaje más caro de su historia, superando ampliamente los registros de años anteriores. En 2024 fueron ocho los clubes que rompieron su récord de inversión y en 2025 la cifra aumentó hasta nueve, pero este verano la tendencia alcanzó una dimensión inédita.

La diferencia con el resto de las grandes ligas europeas es notable. Mientras una mayoría de los equipos ingleses elevó su techo histórico de traspasos, en LaLiga solamente el Real Madrid consiguió superar su propio récord con la llegada de Yan Diomandé.

Manchester City logra el fichaje más caro con Enzo Fernández

La operación más importante de todo el mercado inglés fue protagonizada por el Manchester City, que desembolsó 145 millones de euros por Enzo Fernández, convirtiendo al argentino en el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés y en el cuarto traspaso más elevado de todos los tiempos, únicamente por detrás de Neymar, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El Chelsea también protagonizó una de las operaciones más importantes al pagar 138 millones de euros por Morgan Rogers al Aston Villa, una cantidad incluso superior a la que los londinenses habían invertido por Enzo Fernández en 2023. Por su parte, el Tottenham elevó su récord histórico hasta los 107 millones de euros después de incorporar a Sandro Tonali procedente del Newcastle.