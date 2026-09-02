Hull City vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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Hull City recibe el próximo sábado 5 de septiembre a Aston Villa por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas.

Así llegan Hull City y Aston Villa

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Arsenal.

Últimos resultados de Hull City en partidos de la Premier League

Hull City sacó un triunfo frente a Coventry City, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega a este encuentro con una derrota ante Arsenal por 0 a 1.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2014 - 2015, y Hull City fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 4 Chelsea 6 2 2 0 0 2 19 Aston Villa 0 2 0 0 2 -5

Fechas y rivales de Hull City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Chelsea: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newcastle United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Everton: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fulham: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brentford: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Nottingham Forest: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tottenham: 19 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Brentford: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newcastle United: 17 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester City: 24 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Hull City y Aston Villa, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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