Manchester City vs Coventry City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 5 de septiembre, Coventry City enfrentará a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Coventry City

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó el encuentro previo ante Crystal Palace por 4-1.

Últimos resultados de Coventry City en partidos de la Premier League

Coventry City cayó derrotado 0 a 1 ante Hull City.

El local se ubica puntero con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Manchester City se medirá con Manchester United en el Derbi de Manchester. El ansiado partido por los eternos rivales será el 13 de septiembre, desde las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Old Trafford.

Paul Tierney es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 4 Chelsea 6 2 2 0 0 2 17 Coventry City 0 2 0 0 2 -4

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Manchester United: 13 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sunderland: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ipswich Town: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aston Villa: 24 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Coventry City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newcastle United: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Fulham: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Coventry City, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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